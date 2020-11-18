Düzce sis denizine döndü Sis ile kaplanan Düzce’de görüş mesafesi 10 metreye düştü

Düzce’de sis kentteki yaşamı etkiliyor. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü şehir merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerden bakıldığında ise Düzce sis denizine döndü.

Düzce’de gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkili oluyor. Sis nedeniyle şehir merkezinde yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Düzce’de araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler ise soğuk hava ve sis ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Yüksek kesimlerde güneşin hakim olduğu Düzce'de yukarıdan bakıldığında ise Düzce şehir merkezi adeta sis nedeniyle kayboldu. Şehrin üstünü tabaka şeklinde kapatan sis nedeniyle, Düzce şehir merkezi sis denizine döndü. Sadece yüksek kesimlerde binaların çatılarının görülebildiği yoğun sis nedeniyle şehir merkezi kayboldu.

D100 Karayolunda da sis etkili oldu

D100 Karayolu Düzce kesiminde de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Araçlar, farlarını yakarak ilerleyebildiği karayolunda, yetkililer, sürücülerin hız limitlerine uymalarını ve farlarını mutlaka açmaları uyarısında bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.