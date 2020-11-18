Motosikletli pizza kuryesi, kazada yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, motosikletli pizza kuryesi Ferdi T., kırmızı ışık ihlali yapınca otomobile çarptı. Yaralanan Ferdi T., tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Düzce Metek Kavşağı´nda meydana geldi. Pizza kuryesi Ferdi T., yönetimindeki 81 AAG 818 plakalı motosikletle kırmızı ışık ihlali yapınca, Halil Üstüner´in kullandığı 34 BLJ 204 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Ferdi T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekibi, yaralanan Ferdi T.´yi ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırdı.
Ferdi T. tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-11-18 14:32:54
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