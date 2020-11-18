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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçeşehir Bölgesine itfaiye müfrezesi

İHA

Bahçeşehir Bölgesine itfaiye müfrezesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında gelen itfaiye teşkilatının modernizasyonu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Özlü’nün talimatları doğrultusunda konutların yoğun olduğu Bahçeşehir Bölgesi’nde yapımı tamamlanan müfreze faal hale getirildi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün itfaiye teşkilatını modernize hale getirme konusundaki ısrarlı tutumu sonucunda Bahçeşehir Bölgesi’nde yapımına başlanan müfrezenin hazırlıkları tamamlandı.
Bahçeşehir 3. Bölge’de bulunan eski Jandarma Karakol Komutanlığı alanında konuşlandırılan ve yapımı tamamlanan müfrezede 13 tonluk yangına müdahale aracı ile birlikte 2 personel görevlendirildi. Müfreze’ye ilerleyen günlerde yapımı tamamlanacak olan 6 tonluk ilk müdahale aracı da konuşlandırılacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni Bahçeşehir İtfaiye Müfrezesi’nin faaliyete geçtiğini belirterek, “Bahçeşehir bölgemizde faaliyete geçirdiğimiz müfrezemiz hayırlı olsun. Hayati önem taşıyan bir birim olduğunu göz önünde bulundurursak, yapmış olduğumuz çalışmanın olası bir yangın ve afet durumuna yönelik ne denli önem ifade ettiği de ortaya çıkmış olur. Teşkilatımızı gerek araç gerekse ekipman anlamında da güçlendirmiştik. Bunu devam da ettireceğiz.
Biliyorsunuz, İtfaiyemizin merkez binasının ihalesi de yakın zamanda yapıldı. Eski yerinden alarak yeni yerimize inşallah süreç içerisinde geçeceğiz. Modern Düzce’nin İtfaiyesi de modern olacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Açılışını da kısa süre içerisinde hep birlikte yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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