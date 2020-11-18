Yeşilay Başkanı Dilber "Sigara dumanı virüsü uzak mesafeye ulaştırıyor"

– Yeşilay Düzce Şube Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, sokaklarda alınan sigara içme yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Dilber, açık alanda sigaranın neden yasaklandığı sorularının sorulduğunu belirterek 5 konu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde şehirlerin kalabalık cadde ve sokaklarında sigara içme yasakları getirildi. Bu yasağın ardından vatandaşların bir çok soru sorduğunu belirten Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, 5 konuda soruları cevaplayıcı açıklamalarda bulundu. Ali Dilber, “Ülkemizde korona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerin ana arterleri ve sokaklarında sigara içme yasağı getirildi. Vatandaşlarımız açık alanda sigaranın neden yasaklandığı ile ilgili sorular soruyor. Bu konuda 5 konuda soruları Yeşilay olarak cevaplamaya çalıştık. Birinci konumuz açık alanlarda sigara içmek doğru maske kullanımını engelliyordu. Damlacık yoluyla virüsün bulaşma riski daha da artıyor. Sigara dumanı yoluyla virüs uzak mesafeye ulaşıyor. Dördüncü konu başlığı ise virüsün hava asılı kalma ihtimalini arttırıyor. Son konu ise daha önce hiç sigara içmemiş pasif içici olarak tabir ettiğimizin kesimin risk oluşturmasıdır. Salgınla mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere vatandaşlarımızın en iyi şekilde uyması ile korona virüsü def edebileceğiz” dedi.

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