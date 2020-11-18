Motosikletli kurye otomobile çarptı 1 yaralı

– Düzce Merkez Bahçeşehir Bölgesi bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı kazada motosikletli kurye yaralandı.
Kaza Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halit P. idaresindeki 34 BLJ 204 plakalı Skoda marka araç ile Ferdi T. idaresindeki 81 AAG 818 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.