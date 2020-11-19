İdeal sünnet yaşı anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İdeal sünnet yaşı anlatıldı

İHA

İdeal sünnet yaşı anlatıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen toplantıda ideal sünnet yaşı, komplikasyonları, anestezi ve cerrahi yöntemleri hakkında önemli bilgileri paylaşıldı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kasım Ayı Konferans Serisinin üçüncüsü “Sünnetin Yaşı Var mı?” başlıklı program ile devam etti. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla yapılan konferansta sünnet, ideal sünnet yaşı, komplikasyonları, anestezi ve cerrahi yöntemleri hakkında önemli bilgiler konuşuldu.
“Sünnetin Yaşı Var mı?” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu, “Sünnet, sünnet derisinin bir kısmının ya da tamamının çıkartılarak glansın görünür hale getirilmesi olarak tanımlanır. Tüm dünyada erkeklerin dörtte biri sünnetlidir.” dedi. Sünnetin bilinen en eski cerrahi yöntemlerden biri olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kabaklıoğlu, “15 bin yıldan fazla süredir uygulandığı düşünülmekle birlikte, bilinen en eski yazılı kanıtlar milattan önce 2400 yıllarında Mısırlılar tarafından yapıldığına dairdir” ifadelerini kullandı.
Yapılan araştırmaların sünnetin bir yaşından küçük çocuklarda özellikle de üç aylıktan küçük bebeklerde üriner sistem enfeksiyon riskini 10 kat düşürdüğünü dile getiren Kabaklıoğlu, HIV virüsüne karşı koruyuculuğunun olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Afrika ülkelerinde tüm erkeklere sünnet önerildiğini sözlerine ekledi. Amerika Pediatri Akademisi’nin de sünnetin, bir yaşa kadar üriner sistem enfeksiyonlarını ve ileri yaşlarda penis kanser riskini de azalttığını bildiren Dr. Öğr. Üyesi Kabaklıoğlu, ülkemizde 2015 yılından itibaren sünnet işleminin sadece tabiplerce yapılabileceğinin hüküm altına alındığını belirtti.
Sünnetin, cerrahi prosedür olarak her yaşta yapılabilse de standardize edilmiş bir dönemi olmadığını vurgulayan Kabaklıoğlu, “Çocuklarda 36 (2572. aylar) yaş dönemi fallik dönemdir ve psikoseksüel gelişim evrelerinin üçüncüsüdür. Çocuk bu dönemde cinsel kimliğini keşfeder. Yine bu evrede çocuklar cinsel organlarına, cinsel farklılıklara ve onların anlamlarına yönelir. Bu yaş döneminde sünnet edilen çocuklarda aşırı çekingenlik, girişim kısırlığı, cinsel kimlikte güvensizlik, cinsel kimlik gelişim bozukluğu, cinsel ilişkiden kaçınma gözlemlenebilir. Kastrasyon korkusu dediğimiz bu durumun çocuklarda ağır psikolojik sorunlar yaratabileceğinden sünnet işlemi 3 yaşından önce veya 6 yaşından sonra yapılmalıdır. Eskilerin dediği gibi ya aklı tam ererken ya da hiç ermezken” şeklinde konuştu.
Yapılan bir çalışmaya göre Türk toplumunda erkek çocukların en az yüzde 50’sinin 37 yaş arası, yüzde 30’unun 811 yaş arası ve yüzde 20’sinin de 3 yaş öncesi ya da 11 yaş sonrasında sünnet olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kabaklıoğlu, sünnetin komplikasyonları ve yöntemleri hakkında bilgiler vererek sunumunu tamamladı.
Konferans, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin’in Dr. Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu’na plaket sunumu ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulutlara komşu ‘Kardüz Yaylası’ görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Bulutlara komşu ‘Kardüz Yaylası’ görsel şölen sunuyor
Prof. Dr. Ege Güleç Balbay; “KOAH hastalarında Covıd-19 hastalığı riski 5 kat arttığı bildirilmiştir” “Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümler 3. sırada”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ege Güleç Balbay; “KOAH hastalarında ...
DTSO Başkanı Şahin fuarda Düzce firmalarına desek verdi
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin fuarda Düzce firmalarına desek ...
Düzce’nin sağlıklı yaşam ürünleri dünya fuarında
YEREL HABERLER Düzce’nin sağlıklı yaşam ürünleri dünya fuarında
Maket polislerde artık maskeli
YEREL HABERLER Maket polislerde artık maskeli
Kamyona arkadan çarptı, araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Kamyona arkadan çarptı, araçta sıkıştı
Kırmızı ışıkta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletli kurye otomobile çarptı 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye otomobile çarptı 1 yaralı
Yaşlı kadına otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yaşlı kadına otomobil çarptı
Başkan Özlü’den Asar Deresi’ne özel ilgi
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den Asar Deresi’ne özel ilgi
Yeşilay Başkanı Dilber "Sigara dumanı virüsü uzak mesafeye ulaştırıyor"
YEREL HABERLER Yeşilay Başkanı Dilber "Sigara dumanı virüsü uzak ...
Motosikletli pizza kuryesi, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletli pizza kuryesi, kazada yaralandı
Bahçeşehir Bölgesine itfaiye müfrezesi
YEREL HABERLER Bahçeşehir Bölgesine itfaiye müfrezesi
Kurallara uymadan 7 araç sahibine 5 bin 212 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kurallara uymadan 7 araç sahibine 5 bin 212 TL ceza ...
Düzce sis denizine döndü Sis ile kaplanan Düzce’de görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Düzce sis denizine döndü Sis ile kaplanan Düzce’de ...
Düzce’de içme suyu hattı değiştiriliyor
YEREL HABERLER Düzce’de içme suyu hattı değiştiriliyor
Düzce’de hamsi fiyatları 20 liraya kadar geriledi Bir haftada fiyatı yüzde 50 düşen hamsi vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Düzce’de hamsi fiyatları 20 liraya kadar geriledi Bir ...
Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için cansız manken taşımaya başladı
YEREL HABERLER Taksici, ön koltuğa oturulmasını engellemek için ...
Polis ambulansa binmesi için yaralıya dil döktü Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Polis ambulansa binmesi için yaralıya dil ...
Başkan Yanmaz sahadaki çalışmaları denetliyor
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz sahadaki çalışmaları denetliyor
Aziz Yıldırım Caddesi’nin tabelaları konuldu
YEREL HABERLER Aziz Yıldırım Caddesi’nin tabelaları konuldu
Gençlerden sokaktaki dostlara anlamlı destek
YEREL HABERLER Gençlerden sokaktaki dostlara anlamlı destek
Uyuşturucu sevkiyatına polisler geçit vermedi
YEREL HABERLER Uyuşturucu sevkiyatına polisler geçit vermedi
Hava basılan lastik patlayınca tamirci yaralandı
YEREL HABERLER Hava basılan lastik patlayınca tamirci yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X