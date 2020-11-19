İdeal sünnet yaşı anlatıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen toplantıda ideal sünnet yaşı, komplikasyonları, anestezi ve cerrahi yöntemleri hakkında önemli bilgileri paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kasım Ayı Konferans Serisinin üçüncüsü “Sünnetin Yaşı Var mı?” başlıklı program ile devam etti. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla yapılan konferansta sünnet, ideal sünnet yaşı, komplikasyonları, anestezi ve cerrahi yöntemleri hakkında önemli bilgiler konuşuldu.

“Sünnetin Yaşı Var mı?” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu, “Sünnet, sünnet derisinin bir kısmının ya da tamamının çıkartılarak glansın görünür hale getirilmesi olarak tanımlanır. Tüm dünyada erkeklerin dörtte biri sünnetlidir.” dedi. Sünnetin bilinen en eski cerrahi yöntemlerden biri olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kabaklıoğlu, “15 bin yıldan fazla süredir uygulandığı düşünülmekle birlikte, bilinen en eski yazılı kanıtlar milattan önce 2400 yıllarında Mısırlılar tarafından yapıldığına dairdir” ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmaların sünnetin bir yaşından küçük çocuklarda özellikle de üç aylıktan küçük bebeklerde üriner sistem enfeksiyon riskini 10 kat düşürdüğünü dile getiren Kabaklıoğlu, HIV virüsüne karşı koruyuculuğunun olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Afrika ülkelerinde tüm erkeklere sünnet önerildiğini sözlerine ekledi. Amerika Pediatri Akademisi’nin de sünnetin, bir yaşa kadar üriner sistem enfeksiyonlarını ve ileri yaşlarda penis kanser riskini de azalttığını bildiren Dr. Öğr. Üyesi Kabaklıoğlu, ülkemizde 2015 yılından itibaren sünnet işleminin sadece tabiplerce yapılabileceğinin hüküm altına alındığını belirtti.

Sünnetin, cerrahi prosedür olarak her yaşta yapılabilse de standardize edilmiş bir dönemi olmadığını vurgulayan Kabaklıoğlu, “Çocuklarda 36 (2572. aylar) yaş dönemi fallik dönemdir ve psikoseksüel gelişim evrelerinin üçüncüsüdür. Çocuk bu dönemde cinsel kimliğini keşfeder. Yine bu evrede çocuklar cinsel organlarına, cinsel farklılıklara ve onların anlamlarına yönelir. Bu yaş döneminde sünnet edilen çocuklarda aşırı çekingenlik, girişim kısırlığı, cinsel kimlikte güvensizlik, cinsel kimlik gelişim bozukluğu, cinsel ilişkiden kaçınma gözlemlenebilir. Kastrasyon korkusu dediğimiz bu durumun çocuklarda ağır psikolojik sorunlar yaratabileceğinden sünnet işlemi 3 yaşından önce veya 6 yaşından sonra yapılmalıdır. Eskilerin dediği gibi ya aklı tam ererken ya da hiç ermezken” şeklinde konuştu.

Yapılan bir çalışmaya göre Türk toplumunda erkek çocukların en az yüzde 50’sinin 37 yaş arası, yüzde 30’unun 811 yaş arası ve yüzde 20’sinin de 3 yaş öncesi ya da 11 yaş sonrasında sünnet olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kabaklıoğlu, sünnetin komplikasyonları ve yöntemleri hakkında bilgiler vererek sunumunu tamamladı.

Konferans, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin’in Dr. Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu’na plaket sunumu ile sona erdi.

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