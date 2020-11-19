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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİK Genel Müdürü Duran, “Gazeteler desteklenmeli”

İHA

BİK Genel Müdürü Duran, “Gazeteler desteklenmeli”

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Düzce'de resmi ilan alan gazetelerin imtiyaz sahipleri ve yazı işleri müdürleri ile bir araya geldi ve “Şehrin spor kulübüne nasıl sahip çıkılıyor, destekleniyorsa, yerel gazetelerin daha da çok desteklenmesi gerekiyor” dedi.
BİK Genel Müdürü Duran, beraberinde BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ile birlikte Düzce’de resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazete imtiyaz sahipleri, yazı işleri müdürleriyle bir araya geldi.
Düzce Belediyesi Erguvan Tesislerinde gerçekleştirilen ve yazılı basının sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda Genel Müdür Duran, sektörün özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılar ve gazeteleri rahatlatmaya yönelik Kurumca atılan adımlar hakkında bilgiler aktardı.
Duran ayrıca Basın İlan Kurumunun üzerine düşen görevi yaptığını belirterek “Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Yerel gazeteler o kentin bir futbol takımından daha az öneme sahip değildir. Şehrin spor kulübüne nasıl sahip çıkılıyor, destekleniyorsa, yerel gazetelerin daha da çok desteklenmesi gerekiyor” dedi.

“Gazete kültürünü internete taşıyın”
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin teknolojik dönüşümü yakından takip etmeleri gerektiğinin işaret ederek “Yerel gazetelerin internet siteleri donanım, tasarım ve içerik olarak zenginleşmeli. Okuyucuların sitenizi ziyaret ettiğinde habere rahatlıkla ulaşabilmeli. Gazetecilik kültürünü internet ortamına taşımalıyız. Bu noktada yerel gazetelerimize eğitim ve teknoloji alt yapısı desteği sağlama yolunda çalışma içerisindeyiz” ifadelerinde bulundu.
Genel Müdür Duran’ın konuşmasının ardından ise gazete imtiyaz sahipleri yaşadıkları sıkıntı ve sorunları aktardılar. Sohbet havasında geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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