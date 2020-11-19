Prefabrik evde yangın: 1 ölü

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde, prefabrik evde çıkan yangında Esma Köse (55), yaşamını yitirdi.

Kaynaşlı ilçesi Merkez Mahallesi´nde oğlu Enes Toğrul ile birlikte yaşayan Esma Köse´ye ait prefabrik evde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine gelen Düzce ve Kaynaşlı belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler, Esma Köse'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı haber alıp eve gelen Enes Toğrul, annesinin yaşamını yitirdiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Esma Köse'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ

2020-11-19 15:51:53



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