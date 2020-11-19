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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İHA

Tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evde meydana gelen yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Yangın Kaynaşlı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Havva Köse’ye ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, evde bulunan 48 yaşındaki Havva Köse yanarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi morga kaldırılırken, evde beraber yaşadığı oğlu Enes T. ile yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
Tek katlı ahşap ev yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale gelirken, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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