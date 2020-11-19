Kurallara uymayan avcılara geçit yok

– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av kurama ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan avcıların avlarına ve tüfeklerine el koyarak tutanak tuttular.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av koruma kontrol faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan koruma faaliyetlerinde 25 avcı kontrol edilirken 2 kişiye av kabahatinden dolayı tutanak tanzim edildi. 1 adet yarı otomatik takozsuz tüfeğe ve 3 adet yaban ördeğine el konuldu.

Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek kurallara uyarak avlananlara teşekkür ettiler.

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