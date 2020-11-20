Düzce’de kısıtlama öncesi caddelerde yoğunluk yaşandı Kısıtlamaları merak eden vatandaşlar polise danıştı

Düzce’de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle kent genelinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının 21 Kasım saat 20.00 itibariyle başlayacağı belirtildi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Düzce’nin bazı noktalarında insan ve araç yoğunluğu gözlendi. Kentin en işlek noktalarından İstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kızılay meydanında insan hareketliliği yaşandı. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken dışarıya çıkanların büyük çoğunluğunun maskeli olması gözlerden kaçmadı.

Polis ekipleri de iş yerleri ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar ise yeni alınan tedbirler ve hayata geçirilecek olan kısıtlamalarla ile ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.

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