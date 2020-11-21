Çatıdan düşen çocuk öldü

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, 5 katlı apartmanın çatısından düşen Suriye uyruklu Ahmadin Affan (14) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nusrettin Mahallesi´nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan Suriye uyruklu Ahmadin Affan, bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahmadin Affan´ı Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürdü. Ahmadin Affan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-11-21 16:47:12



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