Kısıtlamaya uymayanlara denetim yapıldı Kısıtlamada izinli olan işletme ve vatandaşlara belge kontrolü yapıldı

– Korona virüs salgını kapsamında alınan yeni tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm ülkede olduğu gibi Düzce’de de saatler 20.00’ı gösterdiğinde başladı. Kısıtlama kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Düzce sokaklarında denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde yeni tedbirler hayata geçirildi. Tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması saatler 20.00’ı gösterdiğinde ülke genelinde başlatıldı. Düzce’de esnaflar kısıtlamadan 1 saat önce işyerlerini kapatırken, vatandaşlarda evlerine gitti. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Düzce İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek ile birlikte ekipler sokakta denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında saat kurallarına uymayanlar uyarılırken, iş yerlerini kapatarak evlere gidenlerin ise izin belgeleri kontrol edildi. Sadece online veya telefon siparişi ile çalışan işletmelerde de denetim gerçekleştiren ekipler çalışanların ve iş yerlerin belgelerini kontrol etti. Yapılan denetimlerde belgesi eksik olan çalışanlar evlerine gönderilirken, uyarılarda da bulunuldu.

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