(Özel) Kalp şeklindeki göl böyle görüntülendi Saklı cennet Yedigöller sonbaharın tüm renklerini barındırıyor

– Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı doğasıyla farklı bir tatil geçirmek isteyenlere ideal bir alternatif sunuyor. Sonbaharın tüm renklerini barındıran Yedigöller, havadan görüntülendi.

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, sonbahar mevsimin tüm renklerini barındırıyor. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller’de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor. Bin 636 hektar büyüklüğündeki Yedigöller havzası 1965 yılında milli park olarak koruma altına alındı. Havza, kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan yüzeysel ve yer altı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye bin 500 metre mesafede sıralanmış 7 gölden oluşuyor. Milli Park içindeki göller, aralarında 100 metre yükselti farkı bulunan ve ortalama 780 metre yükseklikte olan iki plato üzerinde bulunuyor. Yedigöller Milli Parkı’nın güneyinde 1380 metre rakımlı Kapankaya Tepesi’ndeki seyir yerine çıkarak gölleri ve vadideki eşsiz manzarayı görmek mümkün. 236 adet bitki türünü içeren Yedigöller Milli Parkı, bu haliyle tam bir saklı cenneti andırıyor. Yedigöller’de bulunan Orman Bakanlığına ait bungalov evler konaklamak için ideal olarak görülüyor. Ayrıca doğa aşıkları için Milli Park’ta 1 hektarlık çadır ve karavan alanı da bulunuyor.



Kalp şeklindeki göl büyük ilgi görüyor

Sonbaharın tüm güzelliklerini içinde barındıran Yedigöller, doğa fotoğrafçısı Utku Cihan tarafından drone ile havadan görüntülendi. Sarı, kahverengi, kırmızı ve yeşilin her tonunun yer aldığı Yedigöller Milli Parkı içerisinde bulunan göllerden bir tanesinin kalp şeklinde olduğu görüldü.

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