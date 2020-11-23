Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yöresel oyun oynadılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, 1´i çocuk 6 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak birbirlerine düğüm atılmış bezle vurarak 'Horan Tura' oyunu oynadı. Maske takmayan kişiler o anları sosyal medyadan canlı yayınladı.
Düzce´de, 1´i çocuk 6 kişi evlerinde olmaları gereken saatte sokağa çıkarak, yöresel oyunlarını oynayarak eğlendi. Malatya yöresine ait olan 'Horan Tura' oyunu oynayanlar, düğüm atılmış bezle birbirlerinin sırtlarına vurdu. Dakikalarca birbirlerine vuran ve maske takmayan kişiler o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-11-23 01:09:34
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