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Öğretmenler Günü'nde yakalandığı kanseri yine Öğretmenler Günü'nde yendi Recep öğretmen "Öğrencilerimi çok özledim"

İHA

Öğretmenler Günü'nde yakalandığı kanseri yine Öğretmenler Günü'nde yendi Recep öğretmen "Öğrencilerimi çok özledim"

–24 Kasım Öğretmenler Günü'ne iki gün kala kanser olduğunu öğrenen öğretmen Recep İnce, zorlu tedavi sürecinin ardından, yine Öğretmenler Günü'nde kanseri yenerek yeniden hayata tutundu. Öğrencilerinin tedavi sürecinde yalnız bırakmadığı Recep öğretmen, öğrencilerini çok özlediğini belirterek okula döneceği günleri iple çekiyor.
İki yıl önce 22 Kasım 1998 günü Düzce’de öğretmenlik yaptığı Düzce Şıralık Vatan Ortaokulu’nda nöbetçi öğretmen olarak görev yaparken aniden rahatsızlandı. Rahatsızlığına rağmen okuldan ayrılmayan Recep öğretmen, 23 Kasım 2018 günü Atatürk Devlet Hastanesine gitti. Hastanede tahlil yaptıran Recep öğretmen, trombasitlerinin düşük olması nedeniyle Düzce Üniversitesi Hastanesinde yeniden tahliller verdi. Ancak bir teşhis konulamaması nedeniyle Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine giderek orada tahlillerini yeniden yaptırdı. Tahlilleri sonucunda ise Recep İnce, kanser olduğunu öğrendi. Teşhis konulduktan sonra zorlu bir tedavi süreci başlayan Recep Öğretmen hastanelerde 2 yıl boyunca kemoterapi ve radyo terapi gördü. Aylarca hastanenin yoğun bakımlarında kalan Recep Öğretmen, tedavileri boyunca da öğrencilerinin desteklerini gördü. Öğrencilerinin video çekip atmalarıyla, bizzat hastaneye ziyarete gelmeleriyle hayata tutunan Recep öğretmen zorlu iki yılın ardından kanseri yendi. Recep İnce yaşadıklarını ise şu şekilde anlattı; “2007’den beri Düzce’de öğretmenlik yapıyorum. Şu anda Düzce’de Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeniyim. 22 Kasım 2018 Perşembe günü Şıralık Vatan Ortaokulu’ndaydım o zaman aynı gün nöbetçi öğretmendim. Kaburgamda bir ağrı hissettim. Derslere o gün girdim. Ayağa kalkamayınca öğrenciler ‘ne oldu hocam’ diye sordular. Ben de biraz hasta olduğumu söyledim. 23 Kasım 2018 Cuma günü Devlet Hastanesine gittim. Ağrılarım çok şiddetli olunca. Orada trombositlerimin çok düşük olduğunu Acilen Araştırma hastanesine gitmem gerektiğini söylediler. Araştırma hastanesine gittik. Tahlilleri verdik ve bir teşhis koyamadılar. Öbür hafta da süreç devam etti. 1 hafta sonra cuma günü kaburgamdaki ağrı sol omzuma kadar geçti. Arkadaşlarım İstanbul ve Ankara’ya götürelim dediler. Arkadaşlar Ankara’dan bir doktor ayarladılar. Ankara’da doktorum cumartesi günü muayene ettikten sonra ‘Sizi bu şekilde Düzce’ye gönderemem’ dedi. Beni acile sevk ettiler ve o gece yatışımı yaptılar. O hafta içinde biyopsi yaptılar ve kanser hastası olduğum ortaya çıktı. Tedavi olacaktık ama tedavi uzun sürdü. Tedavi süreci esnasında ilik nakli oldum. 2019’un Eylül ayında. Ondan sonra vücut bu sefer iliğe tepki gösterdi. Onun sıkıntısını yaşadık. Şimdi Allah’a şükür çok iyi durumdayım.”

“Öğretmenlik sevda işidir”
Öğretmenliği hiçbir zaman meslek olarak görmediğini anlatan Recep İnce; öğretmenliğin sevda işi olduğunu vurgulayarak “Şu an 2 yıl doldu. Öğretmenliği ben hiçbir zaman bir meslek olarak görmüyorum. Öğretmenlik bence bir sevda işidir. Geçen sene bu ilikten sonra taburcu olurken ben hocalarıma dedim ki; ‘ben görev almak istiyorum, 1 yıl oldu yeniden görevime dönmek istiyorum’ dedim. Doktorlarım ‘Siz kendinizi nezle grip zannediyorsunuz herhalde’ dediler. Gerçekten haklıymışlar. Biz bir an önce öğrencilerle buluşmak istiyorum. Ama eve geldiğimde oturup kalkamadığımı gördüm” diye konuştu.

“Öğrencilerim hep kalbimin bir köşesinde”
2 yıl öğretmenlikten ayrı kaldıktan sonra okulunu ve öğrencilerini çok özlediğini ifade eden Recep İnce; öğrencilerinin kalbinin köşesinde olduğunu da ifade ederek; “Her zaman öğrenciler kalbimin bir köşesinde. İnşallah en yakın süre içerisinde buluşuruz. Hastaneye kadar gelen öğrencilerim, video açıp arayan öğrencilerim oldu. Bunlar bana çok büyük güç kuvvet verdi. Onların desteği sayesinde iyileştik diye duyuyorum. Onlara özlem benden hiç gitmedi. Bir bağırsak süreci yaşadım. O süreçte hafızamı yitirdim. Onun dışında öğrencilerimi unutmadım. Yoğun bakıma düşmeden önce öğrencilere gittim. Sınıfa girdim onlara moral vermek için girdim. Bir tane öğrenci bana iki kişinin kollarında buraya kadar geldiniz. TEOG öncesi bize moral verdiniz. Öğretmenlik böyle bir şey demişti. Şu anda beni bıraksalar bir dakika beklemeden onlara kavuşmak için her şeyi yapabilirim” diye konuştu.
2 yıl boyunca çeşitli operasyonlar geçiren ve defalarca ilik nakli olan Recep İnce, tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek sağlığına kavuştu. Kontrolleri devam eden Recep öğretmen, kontrollerinin ardından kurul raporunu alarak öğrencilerine ve okuluna kavuşacağı günüleri iple çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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