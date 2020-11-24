Düzce´de sis etkili oldu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Düzce'de, sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş uzaklığı düştü. Sürücüler ise trafikte araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-11-24 10:36:53



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