Düzce'deki antik kent kazılarında bebek mezarı ve su arkı bulundu



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Konuralp bölgesindeki, Batı Karadeniz´in tek antik kenti Prusias ad Hypium Antik Kenti kazıları sırasında bebek iskeletinin bulunduğu bir mezar ve su arkı bulundu.

Konuralp Mahallesi´nde bulunan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesinde devam eden kazılarda heyecanlandıran kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. Sabah yapılan kazılarda bebek kemiklerinin yer aldığı mezar ve su arkı bulundu. Kazı ekipleri, ilk olarak bebek kemiklerini bularak koruma altına aldı. Kemiklerin hangi döneme ait olduğuna dair incelemelerin ardından tiyatro içindeki bebek mezarının gizemi de aydınlatılacak. Düzce Belediyesi´ne ait kazı ekibi kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Arkeologlar, bronz olduğunu tahmin ettikleri heykelin paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade etti.

Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kent Tiyatro alanında yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, açıklamalarda bulundu. Düzce ve Türkiye´nin uzak tarihi için önemli bir yere sahip olan Antik Tiyatro´da kazı çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Özlü, "Kazılarda büyük bir mesafe kat ettik. Yaptığımız son kazılarda bir çocuk iskeleti bulundu. Bir su arkına da rastladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burasını Batı Karadeniz'in çok güzel bir antik kenti olarak ortaya çıkartacağız. Restore edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-11-24 15:49:00



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