TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı Kazaya karışan otomobil geldiği yöne geri döndü

– TEM otoyolu Bolu Dağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil çarpışmanın etkisi ile geldiği yöne geri döndü.

Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Samsun’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan B.C idaresindeki 55 ADS 660 plakalı Volkswagen marka otomobil Kaynaşlı Bolu Dağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 DHS 694 plakalı Nissan marka hafif ticari araç bariyerlere çarpan araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 ADS 660 plakalı otomobil geldiği yöne geri döndü. Araç sürücüsü B.C. ve yanında yolcu olarak bulunan G.B. yaralandı. Kaza nedeni ile olay yerine gelen 112 acil ambulans ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından yaralılar Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM otoyolu İstanbul istikameti tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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