Memur-Sen Düzce Şubesi'nden kadına şiddet açıklaması: "Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur-Sen Düzce Şubesi'nden kadına şiddet açıklaması: "Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”

İHA

Memur-Sen Düzce Şubesi'nden kadına şiddet açıklaması: "Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”

– 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklama yapan MemurSen Kadınlar Komisyonu Düzce Şube Başkanı Asiye Durnacı, "Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir” dedi.
Her yıl 25 Kasım’da çeşitli programlarla hatırlanan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeni ile MemurSen Kadınlar Komisyonu ve BemBir Sen Düzce Şube Başkanı Asiye Durnacı basın açıklaması yayınladı. Durnacı, şiddet virüsünün önüne geçilebilmesi için örgütlü mücadele yapılması gerektiği belirtildi. Durnacı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Şiddet tarih boyunca insanlığın temel sorunlarında birisi ola gelmiştir. Başta şiddete karşı koyamayacak durumda olan çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere şiddet bütün toplumu tehdit eden kötücül bir olgudur. Şiddet; dil, din, ırk, sınıf, etnisite, mezhep, cinsiyet ayırt etmemektedir. Bu yönüyle sadece toplumun bir kesiminin sorunu değildir, olmamıştır. Bu kadar yaygın ve yıkıcı bir sorun karşısında hem küresel düzlemde hem de çok yönlü örgütlü mücadelenin geliştirilmesi zorunludur. Güçlünün zayıfa karşı uyguladığı, insan onurunu zedeleyen şiddet, bazen yaşam hakkını ihlaline varacak boyutta yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Savaşlardan, mülteci kamplarının ağır şartlarından, ücret adaletsizliğinden, çalışma ortamındaki eşitsizliklerden, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamasından, sosyal dejenarasyondan, yoksulluktan ve aile içinde meydana gelen şiddetten en ağır şekilde kadın ve çocuklar etkilenmektedir."
“Şiddet bakımından yüksek riski meslek grupları belirlenmeli”
"Emek örgütleri; şiddet bakımından yüksek riskli meslek gruplarının belirlenmesi, farkındalık çalışmaları yürütülmesi, toplu sözleşme görüşmelerine bu konunun dâhil edilmesi, uygulamaların izleme ve değerlendirmelerinin yapılması, iş yaşamında kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususlarında kritik kurumlar ve önemli paydaşlardır. Kadınların karar mekanizmalarında yer alma oranının düşüklüğü ve kariyerlerinde belli bir yerden sonra yükselmelerinin önünde görünmez engellerin çıkması, hem kamuda hem özel sektörde devam etmektedir. Annelik ücret farkı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözülmesi gereken problemlerdendir. Kadınların kariyer yolculuklarını kısaltan ayırımcılığın ortadan kaldırılmasında, kadının analık haklarının korunması ve işaile hayatını uyumlaştıracak politikaların geliştirilmesi önemli ve gereklidir."
"Ayrıca, çalışma yaşamında şiddet, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir iş sağlığı ve güvenliği sorunudur. Çalışma hayatının her aşamasında karşılaşılan yıldırma ve tacizler bir bütün olarak mobbing bağlamında işyerinde şiddet olarak görülmelidir. Bu bağlamda 5. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin önemi gün geçtikçe artmaktadır. İş yerlerinde kreşlerin açılması, doğum izinlerinin artırılması ve kadın kamu görevlilerine yönelik mobbinge artırımlı ceza uygulanması taleplerimizin takipçisi olacağımızı yineliyoruz. 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesi ile MemurSen Kadınlar Komisyonları olarak diyoruz ki; Kadına karşı şiddetin karşısında durmak hayatı savunmaktır. Bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerekir."
"Kadına karşı şiddete karşı çıkmak; çocuğa karşı şiddete, yaşlılara karşı şiddete, yetişkinlere karşı şiddete yani bir bütün olarak şiddet olgusuna karşı çıkmaktır ki bu şiddeti olağan gören zihniyetle mücadeleyi gerektirir. Zihinleri enfekte ederek kuşaktan kuşağa aktarılabilen şiddet virüsüne karşı mücadele bütünsel ele alınmalı ve örgütlü mücadele ile yürütülmelidir. Biliyoruz ki, şiddete bütüncül yaklaşımın bir diğer yansıması çalışma hayatında şiddeti ortadan kaldırmaktır. Zira İş hayatında şiddet sonlanmadan toplumsal yaşamda şiddeti azaltmak mümkün değildir. Bu yönüyle işyerlerinde şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması için sosyal diyalog mekanizmalarının etkinliği arttırılmalıdır. Kamu hizmeti verirken şiddete uğrayan kamu görevlileri için mevzuatta gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, sendikalara ve diğer paydaşlara çalışma dünyasında şiddet ve tacizle mücadele konusunda küresel ölçekte ivme kazandıracaktır. Bu önemli gün vesilesiyle; Covid19 pandemisi sürecinde görevlerini yerine getirmeye çalışırken şiddet ve kötü muameleye maruz kalan kadın kamu görevlileri başta olmak üzere tüm emekçileri selamlıyor ve şiddetle mücadelede yanınızdayız diyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den satışa sundu Vatandaşlar yesin diye yaptığı kampanya tezgahın önünü müşteri ile doldurdu Ucuz hamsi almak isteyen vatandaşlar tezgah önünde sıraya girdi
YEREL HABERLER Düzceli balıkçı yaptığı kampanya ile hamsiyi 5 TL'den ...
Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
YEREL HABERLER Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını ...
Emekli öğretmenlere duygusal ziyaret
YEREL HABERLER Emekli öğretmenlere duygusal ziyaret
Araması bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Araması bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin titiz ...
Tehlikeye aldırmadan kaza yerinden canlı yayın yaptılar
YEREL HABERLER Tehlikeye aldırmadan kaza yerinden canlı yayın ...
TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı Kazaya karışan otomobil geldiği yöne geri döndü
YEREL HABERLER TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı Kazaya karışan otomobil ...
Düzce'deki antik kent kazılarında bebek mezarı ve su arkı bulundu
YEREL HABERLER Düzce'deki antik kent kazılarında bebek mezarı ve su ...
Rektör Çakar “Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak önemli”
YEREL HABERLER Rektör Çakar “Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak ...
Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu Mezarın ve iskeletlerin kaç yıllık olduğu araştırılacak
YEREL HABERLER Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu Mezarın ve ...
En anlamlı öğretmenler günü hediyesi Üyelere hediye dağıtmak yerine Hatay’a fidan bağışı yaptılar
YEREL HABERLER En anlamlı öğretmenler günü hediyesi Üyelere hediye ...
Hava sıcaklığı düştü, şehri sis kapladı
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı düştü, şehri sis kapladı
Girişimcilik ve yenilikçilik süreçleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Girişimcilik ve yenilikçilik süreçleri ...
Görme engelli Ahizer öğretmenin ilk Öğretmenler Günü heyecanı
YEREL HABERLER Görme engelli Ahizer öğretmenin ilk Öğretmenler Günü ...
Belediye başkanı 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu 40 yıllık sınıf arkadaşları ile aynı sıralarda öğretmenlerinden ders dinledi Yıllar sonra buluştuğu öğretmeniyle klip çekerek öğretmenler gününü kutladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf ...
Düzce´de sis etkili oldu
YEREL HABERLER Düzce´de sis etkili oldu
Düzcespor’dan Kamyoncular Kooperatifine ziyaret
YEREL HABERLER Düzcespor’dan Kamyoncular Kooperatifine ziyaret
Kent Konseyi Başkanı Dilber’den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Dilber’den 24 Kasım Öğretmenler ...
Çelebi "Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden biridir”
YEREL HABERLER Çelebi "Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve önemli ...
Öğretmenler Günü'nde yakalandığı kanseri yine Öğretmenler Günü'nde yendi Recep öğretmen "Öğrencilerimi çok özledim"
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü'nde yakalandığı kanseri yine ...
Melen'in bulunduğu Cumayeri'nin belediye başkanı: İBB meclis kararı uygulansın
YEREL HABERLER Melen'in bulunduğu Cumayeri'nin belediye başkanı: İBB ...
Düzce´de zincirleme kaza: 5 yaralı 
YEREL HABERLER Düzce´de zincirleme kaza: 5 yaralı 
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2’si çocuk 5 yaralı Bariyerlere çarpan otomobile önce kamyon, sonra arazi aracı çarptı Baba kazada yaralanan çocuklarını “Ben buradayım babacım, korkmana gerek yok” diyerek sakinleştirmeye çalıştı
YEREL HABERLER TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2’si çocuk 5 ...
Kazada korkan kız kardeşleri, sağlık ekibi sakinleştirdi
YEREL HABERLER Kazada korkan kız kardeşleri, sağlık ekibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X