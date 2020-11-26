Cansu'ya sektörel performans ödülü

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 13. Sü düzenlenen Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri etkinliğinde Düzce TSO Gıda Komitesi Başkanı ve Cansu Su Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Gülay, Gıda İşletmeleri Kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Video Konferans sistemiyle ödül törenine katılan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Cansu Su firmasının kendi alanında örnek kurumlardan biri olduğunu belirterek, bu tip ödül organizasyonlarının iş insanlarını yüreklendirdiğini, motive ettiğini ifade etti. Cansu Su ve Yunus Emre Gülay’ı aldıkları ödül dolayısıyla kutlayan Şahin, programın düzenlenmesinde emeği geçen başta TOBB Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu olmak üzere tüm ekibi tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

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