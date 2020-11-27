DÜ’de karaciğer nakli gerçekleşti Hasta karaciğer nakli ile daha kaliteli yaşama adım attı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde ilk kez gerçekleştirilen karaciğer nakli sonrası yaşam kalitesi artan hastamız, daha sağlıklı bir yaşama adım atmanın heyecanını yaşıyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Düzce ve bölgesine hizmet veren Organ Nakli Merkezi’nde operasyon geçiren hastalar sağlıklı yaşama merhaba diyor. Dekompanse karaciğer sirozu ve asit şikayetleri bulunan 65 yaşındaki Mustafa Kocabaş’a Hastane Organ Nakli Merkezi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla kadavradan organ nakli yapıldı. Karaciğer naklinden sonra şikayetlerinden kurtulan Kocabaş, tekrardan sağlıklı bir yaşama dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gerçekleştirilen organ naklinden sonra Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker tarafından düzenli olarak kontrolleri yapılıyor. Yapılan kontrol muayenesinde, nakil sonrası Kocabaş’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Peker, “Hastamızı yaklaşık 20 gün önce taburcu etmiştik. Bu gün yaptığımız kontrollerde karaciğerinin çok iyi çalıştığını gördük. Bütün parametreleri normal, hastamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Nakil sonrası adım attığı yeni hayatı ile ilgili duygularını paylaşan Kocabaş ise, “Çok mutluyum. İyi ki böyle bir şans elde ettim. Hocalarımız ve bu hastane sayesinde bugünleri görmek nasip oldu. Sağlıkçılarımızın değerini daha da iyi anlamış olduk” diyerek operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

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