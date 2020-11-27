Fındıklık yangını kısa sürede söndürüldü

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– Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Hacılar köyünde bir fındıklıkta başlayan yangın orman işletme müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Hacılar köyünde bir fındıklıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fındıklıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden köy sakinleri durumu hemen Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler fındıklığın alt kısımlarından ormana doğru ilerleyen yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dönümlük fındıklıkta etkili olan yangında ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

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