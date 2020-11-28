Pazaryeri ve toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı

– Vaka sayılarının arttığı Düzce’de, korona virüs tedbirleri de sıklaştırıldı. Düzce’de Pazar yerlerinde ve toplu taşıma alanlarında sıkı denetim uygulanıyor.

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde denetimler sıklaştırıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın koordinesinde de ekipler tarafından pazaryeri ve toplu taşıma alanlarında ekipler maske, mesafe ve hijyen kurallarında denetimler yapılıyor. Düzce’de Pazar yerlerinde ekipler tarafından maske dağıtımı gerçekleştirilirken, toplu ulaşım araçlarında da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler kararlılıklar devam ederken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.