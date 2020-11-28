Celil Yağız sahnesinde düzenleme yapıldı

– Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi, korona virüs önlemleri kapsamında yenilendi. Salonun koltukları arasına koridor açılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nin başta tiyatro olmak üzere panel toplantı ve konser gibi çeşitli kültürsanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Celil Yağız Sahnesi’nin koltuklarına yeni düzen getirildi. Pandemiden dolayı iptal olan salon etkinlikleri arasını fırsat bilen Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, meclis toplantılarının da yapıldığı salondaki koltuklar arasına yürüyüş koridoru açtı. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, salondaki yer ışık sistemi ve numaralandırmaları da yeniledi.

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