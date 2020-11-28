Kütüphane pandemi nedeniyle yeni düzenleme yapıldı

– Düzce İl Halk Kütüphanesi okuma salonlarında yeni düzenleme yaparak, korona virüs tedbirlerine uygun masa çalışması yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok önlemlerin alındığı Düzce İl Halk Kütüphanesi’nde yeni bir önlem daha hayata geçirildi. Okuma salonlarında masalarda karşılıklı oturmak zorunda kalan öğrenciler için kütüphane yönetimi tarafından masalarda yeni düzenlemeye gidildi. Alanda masalar arasında mesafe kurallarına riayet edilerek masalar arasında da bölmeler oluşturuldu. Halk kütüphanesini kullanacak kişiler artık bundan sonra okuma salonunda bölmeli masalarda daha rahat kitaplarını okuyup ders çalışabilecek. Valilik kararı ile de kütüphaneye HES kodu olmadın girilemeyecek.

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