Düzce’de hayvancılık destek ödemeleri başladı

– Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılı 2. dönem buzağı destekleme ödemelerinin başladığı açıkladı. Düzce’de destekleme kapsamında 4 bin 977 kişiye 3 milyon lira ödeme yapılacak.

Her yıl dönemsel olarak çiftçilere buzağı destek ödemesi gerçekleştiren Düzce tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılı 2. dönem buzağı desteklemesi ödemelerine başladığını açıkladı. Buna göre ödemeyi hak edenlerin ödemelerinin Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldığı bildirildi. Ödemeler banka tarafından yetiştiricilerin hesabına kimlik veya vergi numaralarının son hanesine göre yatırılacak. TC Kimlik numarası veya vergi numarasının son haneleri 0123579 olanlar 27 Kasım 2020 saat 18’den sonra, 468 olanlar ise 4 Aralık 2020 saat 18’den sonra ödemeler hesaplara yapılacak. Destekleme kapsamında 4 bin 977 yetiştiriciye 3 milyon 115 bin 450 kişiye ödeme yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.