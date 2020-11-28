DTSO’ya HES kodu olmadan girilemeyecek

– Salgının artması ile yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Covid19 salgını dolayısıyla İl Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) HES kodu sorgulaması yapılacak.

Son günlerde bulaşı hızı artan Covid19 Salgını dolayısıyla İl Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na girişlerde görevli personeller tarafından HES Kodu sorgulaması yapılacak. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri odaya gelmeden önce HES kodlarını oluşturmaları istendi. Yapılan açıklamada “HES Kodu olmayan üyeler, Google Play veya AppStore’dan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirip HES Kodlarını oluşturabilirler” denildi.

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