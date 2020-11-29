Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri ‘Hastaneye gidiyoruz’ oldu Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kişiye 12 bin 520 lira ceza yazıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri ‘Hastaneye gidiyoruz’ oldu Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kişiye 12 bin 520 lira ceza yazıldı

İHA

Kısıtlamada sokağa çıktı, bahaneleri ‘Hastaneye gidiyoruz’ oldu Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 kişiye 12 bin 520 lira ceza yazıldı

– Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 3 kişiye toplamda 12 bin 520 lira ceza yazıldı. Kısıtlamada sokağa çıkan kişiler “Hastaneye gidiyoruz” diyerek bahane arasa da cezadan kurtulamadılar.
Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus timleri D655 ZonguldakDüzce Karayolu üzerinde kısıtlamada sokağa çıkan araçlar üzerinde devriye atarken, önlerinde seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 81 AN 840 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıktıkları için cezai işlem uygulanması yapıldığı esnada araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Denetlemeleri kontrol eden Düzce İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek’i gören araç içerisinde ki bir yolcu, Tefek’e ‘hastaneye gidiyoruz, ceza yazmasanız olmaz mı’ diye sordu. Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek ise ‘112 Acil Ambulans’ı arayabilirdiniz. Ambulansı aradınızda gelmedi mi? Onlar gelip sizi alabilirdi. Siz Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıktınız. Kanunda her suçun karşılığında ceza var” dedi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün daha önce ehliyetini alkollü araç kullanmak nedeni ile kaptırdığını ve süresinin dolmasına rağmen gidip almadığını tespit etti. Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 TL cezai işlem uygulanırken, aracın muayenesiz olmasından dolayı da 598 TL ceza yazıldı. Ayrıca araç içerisinde de yolcu olarak bulunan T.S. ve F.H. ile araç sürücüsü Y.Ç.’ye sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta olmalarından dolayı 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi. Sokağa çıkan 3 kişiye toplamda 12 bin 520 TL idari para cezası yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama saatlerinde sokakta tartıştılar: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde sokakta tartıştılar: 5 gözaltı
Düzce'de aşı anketi yapıldı Ankette katılan 3 bin 304 kişi ise "Aşı olmam" seçeneğine oy verdi
YEREL HABERLER Düzce'de aşı anketi yapıldı Ankette katılan 3 bin 304 ...
Bakan Yardımcısı Erdil Düzce’de
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Erdil Düzce’de
DTSO’ya HES kodu olmadan girilemeyecek
YEREL HABERLER DTSO’ya HES kodu olmadan girilemeyecek
Düzce’ye “Güz yakışıyor”
YEREL HABERLER Düzce’ye “Güz yakışıyor”
Düzce’de hayvancılık destek ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Düzce’de hayvancılık destek ödemeleri başladı
Öğretmenler yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Öğretmenler yüzme öğreniyor
Kütüphane pandemi nedeniyle yeni düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Kütüphane pandemi nedeniyle yeni düzenleme yapıldı
Celil Yağız sahnesinde düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Celil Yağız sahnesinde düzenleme yapıldı
Düzce’de şeker pancarının dikim alanı genişledi
YEREL HABERLER Düzce’de şeker pancarının dikim alanı genişledi
24 çiftçiye budama ve gübreleme eğitimi verildi
YEREL HABERLER 24 çiftçiye budama ve gübreleme eğitimi verildi
Pazaryeri ve toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı
YEREL HABERLER Pazaryeri ve toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı
Okullarda fiziki tadilat yapılıyor
YEREL HABERLER Okullarda fiziki tadilat yapılıyor
Derneklerin genel kurul bildirimleri 2021’e ertelendi
YEREL HABERLER Derneklerin genel kurul bildirimleri 2021’e ertelendi
Okul Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Okul Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
Başkan Özlü “Dört bir yandan çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Dört bir yandan çalışıyoruz”
Su deposu 3 aşamalı temizlendi
YEREL HABERLER Su deposu 3 aşamalı temizlendi
Düzce’de araç sayısı 115 bini geçti
YEREL HABERLER Düzce’de araç sayısı 115 bini geçti
Düzce’de vak’a sayıları artınca denetimler havadan ve karadan hız kazandı
YEREL HABERLER Düzce’de vak’a sayıları artınca denetimler havadan ve ...
HES kodu olmayanlara dimitvsatmıyor Düzceli Simitçi HES kodu ile farkındalık oluşturdu
YEREL HABERLER HES kodu olmayanlara dimitvsatmıyor Düzceli Simitçi ...
120 günde Düzce kıpkırmızı oldu
YEREL HABERLER 120 günde Düzce kıpkırmızı oldu
Kadına yönelik şiddet konulu yarışmada Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddet konulu yarışmada Türkiye ...
Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı Belidiye Başkanı Özlü: "Bölgenin en güçlü itfaiyesi olacağız"
YEREL HABERLER Bahçeşehir İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı Belidiye ...
Fındıklık yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Fındıklık yangını kısa sürede söndürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X