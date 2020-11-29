Kıraathanenin bodrumunu kumarhaneye çevirenler, polis baskınında yakalandı Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 65 bin lira ceza

– Düzce'de bir kıraathanenin kumarhaneye çevrilen bodrum katında kumar oynayan 12 kişi, polis baskınında suçüstü yakalandı. Baskında gözaltına alınan 12 kişiye toplamda 65 bin 584 lira para cezası uygulandı.

Olay, Düzce Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında kıraathanenin bodrum katında oyun masalarının kurulup kumar oynandığı tespit edilirken, mekanda kumar oynayan 12 kişiye ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca baskın esnasında kapalı alanda sigara ve alkol için 12 kişiye ayrıca 188’er lira, işletmeye sigara içirmeye müsaade etmekten, ruhsatsız alkol içirmekten ve alkol sunumu yapmaktan, sigara yasağına uygun yazı bulundurmamaktan toplam 25 bin 528 lira ceza kesildi.



Oyun sevdası 65 bin lira mal oldu

Oyun oynamak için bir araya gelen 12 kişiye kabahatler kanunundan toplam 37 bin 800 lira, kapalı alanda sigara içmekten toplam 2 bin 256 lira ve işletmeye toplam 25 bin 528 lira olmak üzere genel toplamda 65 bin 584 lira ceza kesildi. Baskın yapılan kıraathane ise daha sonra mühürlendi.

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