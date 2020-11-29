Akçakoca´dan 1 günde 300 ton hamsi sevkiyatı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, Karadeniz´e açılan teknelerin ağlarına hamsi takılırken, 1 günde yaklaşık 300 ton hamsi sevkiyatı yapıldı.
Karadeniz´e kıyısı bulunan Akçakoca´da balıkçılar, ava çıkarken, ağları da hamsi ile doldu. Akçakoca balıkçı barınağına gelen teknelerden kasalara doldurulan hamsiler, kamyonlara yüklenerek, Türkiye´nin dört bir yanına gönderildi. 1 günde yaklaşık 300 ton hamsi sevkiyatı gerçekleştirildi. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, günde 15-20 gırgırın balıkçı barınağına yanaştığını belirterek, "Dün itibarıyla Akçakoca´da hamsi bereketi yaşanıyor. Dün 300 ton limandan hamsi sevkiyatı yapıldı. Bir kısmı yem fabrikalarına gitti. Bu sene palamut ve hamsi tavan yaptı. Bu sene hamsi 3-4'ü katlayacak. Ankara, İstanbul, Bursa gibi illere Akçakoca´dan sevkiyatı yapılıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN
2020-11-29 11:52:50
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