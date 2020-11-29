4 yıldır aranan şahıs, kısıtlamayı ihlal edince yakalandı

Düzce’de uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan 4 yıldır aranan şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince yakalandı. Polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanan şahıs, ardından cezaevine teslim edildi.

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklarda devriye görevi yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, Çavuşlar Mahallesi’nde 1 şahsın sokakta olduğunu tespit etti. Yunus timleri şahsı durdurarak GBT sorgusu yaptı. Şahsın 2016 yılında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan dolayı kesinleşmiş cezası bulunan S.Y. olduğunu belirleyen ekipler, S.Y.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 TL pazara cezası uyguladılar. Ayrıca S.Y.’yi gözaltına alan ekipler, Çilimli Cezaevine teslim etti.

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