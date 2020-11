Pik yapan korona virüs salgını ile kekiğe talep arttı Suyu ve tanesi mikrop düşmanı olan kekik yok satıyor Aktar Furkan Zenci: “Vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarları tercih ediyor”

– Korona virüs vakalarının hızla artmaya devam etmesi sonucu alternatif tıp alanında da tedbirli olmak isteyen vatandaşlar, üst solunum enfeksiyonlarına, burun ve boğazdaki bakteri ve mikroplara karşı etkisiyle bilinen kekiğe olan talebi arttırdı. Talep nedeniyle Düzce'de kekik yağı, suyu ve tanesi yok satıyor.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde salgının artışı ve pik yaptığı şehirleri açıklamasının ardından Düzce’de vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Aktarları alternatif tıp olarak gören vatandaşlar, kış aylarında bağışıklığı güçlendirici ürünleri tercih ediyor. Düzce’de Atatürk Bulvarı üzerinde yıllardır aktarcılık yapan Furkan Zenci, salgının pik yapmasının ardından aktarlara talebin arttığını dile getirirken, bakteri ve mikrop düşmanı Kekiğin hem yağı, hem suyu hem de tanesinin yok sattığını söyledi.



"Ürünleri bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor"

Kekik talebinin aşırı bir şekilde attığını ifade eden Aktar Furkan Zenci, “Korona virüs salgını sonrasında aktarlara talep aşırı bir şekilde arttı. Vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarları tercih ediyor. İlaç kullanmak yerine bitkisel çözüm olarak görüyorlar. Örneğin C vitamini D vitamini bağışıklık sistemini hızlı güçlendirecek bitkilere yöneliyorlar pekmezlere yöneliyorlar. Bunların arasında ne fazla ve en hızlı satılan ürünümüz kekik. Toz halinde taze olarak, suyu ve yağıda kullanılıyor. Vatandaşlar her duyduklarında alıyorlar. Her duyulanda kullanılmaması gerekiyor bir yandan da. Bazı kişilerde bu yan etki olabilir. Ürünleri bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Kekik yağı üst solunum enfeksiyonlarına ve burunda kalan bakteri ile mikropları temizler. Kekiğin boğazda kalan bakteri ve mikropları öldürme özelliği vardır. Ciğerlere gelmeden önce direk mideye düşme özelliği vardır. Ekstradan da vücuttaki mikroplarla savaşır, bağışıklığımızı güçlendirir” ifadelerini kullandı.

