Düzce’de Kış toplantısı gerçekleştirildi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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– Kış aylarında oluşabilecek olumsuz şartlarla ilgili Düzce’de kış toplantısı düzenlendi. Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında yapılan toplantıda alınacak tedbirler görüşüldü.

20202021 dönemi Düzce ili kış tedbirleri toplantısı Vali Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve ilgili kurumların temsilcisi katılım sağladı. Vali Atay toplantıda: “Kışın oluşacak olumsuz şartlarda vatandaşlarımıza kazasız seyahatler dilerim. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri alıp uygulamaya koyacağız. Kış mevsiminde trafik güvenliğinin olumsuz etkilenmesini önlemek, meydana gelebilecek kaza ve olaylara seri şekilde müdahale etmek, trafiğin kesintiye uğramasını önlemek, vatandaşlarımıza güvenli bir seyahat ortamı sağlamak amacıyla gereken tedbirleri hayata geçireceğiz” ifadelerinde bulundu.

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