Avcıların rezervasyonları iptal edildi

–Düzce’de hafta sonu avcılık yapmak isteyen vatandaşların aldıkları rezervasyonlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıklamasının ardından Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de avcılara duyuru yaptı. Yapılan duyuruda, “Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda hafta sonu için önceden alınan rezervasyonlar iptal edilmiştir. Yeni bir karar alınıncaya kadar bu kısıt ve yasaklara tüm avcılarımızın uyması gerekmektedir” denildi.

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