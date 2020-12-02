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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temiz hava eylem planı hayata geçmeli

İHA

Temiz hava eylem planı hayata geçmeli

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de yaşanan hava kirliliğine yönelik acil önlem için ‘Temiz Hava Eylem Planı’ oluşturarak alınan kararların uygulanması yönünde tüm kuruluşların ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.
Başkan Özlü, “Başta coğrafi şartlar ve meteorolojik faktörlerden kaynaklanan kirliliğin, özellikle kış aylarının gelmesiyle artan yakıt kullanımından kaynaklı kirlilikle birleşerek sorun oluşturuyor. Bu sebeple hava kirliliği ile mücadelede Belediye olarak biz sorumluluklarımız kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve soluduğumuz havanın temiz olması için gereken tedbirleri alacağız” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre ve mevsimsel olarak Düzce’de son 1 haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaşmasının ardından Düzce’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bu konu üzerinde acil eylem planı yapmaya davet eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye’nin tüm imkanlarını seferber edeceğini ifade etti.

Kaçak kömüre geçit yok
Belediye olarak kış aylarının gelmesi ile birlikte kömür satış yerlerine denetimlerin yapıldığını söyleyen Başkan Özlü, “Zabıta Müdürlüğümüz hava kirliliğine neden olan ucuz kömür satışı ile ilgili ağır ve ciddi denetimler yapıyor. Şehrimize kalitesiz insan sağlığını tehdit eden kömür girişine müsaade etmiyoruz. Kaçak satış yapan yerler var ise ihbar etmeleri durumda hemşehrilerimizin sağlığı ile oynayanlara gerekli müeyyidelerin uygulanacağını herkesin bilmesini de isteriz. Kaçak kömüre ve satışına geçit vermeyeceğiz” dedi.

Tekçift plaka uygulamasına gidilebilir
Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının Ekim ayı sonu itibarıyla 115 bin 253’e ulaştığına dikkat çeken Başkan Özlü, “ Hava kirliliğinin artmasının en önemli nedenlerinden biri de arabalardan çıkan egzoz gazlarının olmasından sebep tekçift plaka uygulamasına geçilmesi elzem oldu. Böylelikle sadece hava kirliliği değil trafik konusunda da rahatlama sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Doğalgaz kullanımına teşvik
Düzce’nin 68 bin 365 doğalgaz abonesinin olduğunu ve yaklaşık 17 Bin hanenin önünde doğalgaz hattı olmasına rağmen abone olmadığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hava kirliğinin önüne geçebilmek adına en önemli etkenlerin başında gelen geleneksel ısınma yöntemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini ve doğalgaza abone olunması için vatandaşların devlet eliyle teşvik edilmesi, maddi imkânı olmayanlara da destek olunması yönüne dikkat çekti.

Fabrika bacalarına online denetim
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hava kirliliğinin nedenlerinden biri olarak gösterilen sanayileşme ile ilgili de fabrika bacalarının salınımlarının denetimlerinin sıklaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Özlü, “Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Artık fabrikaların bacalarının emisyon standartlarını ölçebilen online baca izleme sistemlerinin zorunlu kullanılması gerekiyor. Düzce Belediyesi olarak online izleme sistemini Atık Su Arıtma Tesis’imizde kullanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çözümde saçayağı oluruz
“İnsan sağlığını etkileyen tüm etkenleri hayatımızdan bertaraf etmeliyiz” diyen Başkan Özlü, “Düzce Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığı adına elimizi her zaman taşın altına koyarız. Hava Kirliliği konusunda tüm Düzce ili paydaşları ile birlikte bir çalıştay yapılması ve acil bir şekilde ‘Temiz Hava Eylem Planını’ hayata geçirmeliyiz. Düzce Belediyesi olarak biz bu sorunun çözümünde öncü kurum, saç ayağı olmaya hazırız” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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