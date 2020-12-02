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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı

İHA

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı

– Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar dün akşam itibari ile uygulanmaya başladı. İlk defa hafta içi saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Düzce'de uzun bir sürenin ardından kısıtlamada herhangi bir güvenlik olayı yaşanmaması dikkat çekti.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve mahallelerde denetimlerde bulunuyor, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyordu. Dün akşam ilk defa uygulanan yasak sonrasında emniyet ekipleri sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Denetlemeler esnasında herhangi bir olay yaşanmadı. Düzceliler yasağa riayet ederek kısıtlama esnasında sokağa çıkmadı. Uzun bir aranın ardından Düzce'de asayiş berkemal oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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