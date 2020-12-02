'Emre Aşık´ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi' (2)



ERDİ SUNGUR İFADE VERDİ

Düzce 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Erdi Sungur ile müşteki Emre Aşık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyetinin, iddiaları okumasının ardından Erdi Sungur´un ifadesi alındı.

Erdi Sungur ifadesinde, "Cumhuriyet Savcılığı´nda samimi itiraflarda bulundum. Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur Aşık, beni aldı. Günlük kiralık evlerde kaldık. Daha sonra Yağmur Aşık´ın evinde kaldık. Benim, adam öldürme düşüncem yoktu. Ben, tekrar cezaevine girdiğimde Yağmur ile İlyas Yılmaz görüşmeye devam etmişler. Daha sonra Baycan Ş. isimli birisiyle Yağmur´un beraber olduğunu öğrendim. Yatıp kalkıp Emre´yi öldürmek istediğini söyledi. Ben bunu yapamayacağımı söyledim. Bana Arnavutköy´deki evinin arkasındaki ormanlık alanda, kanlı ete ateş ettirdi. Benim bu işi yapamayacağımı söyledi. Nedenini sorduğumda gözlerimi kırptığım için yapamayacağımı belirtti" dedi.

EMRE AŞIK´I ÖLDÜRECEK KİŞİYE 270 BİN LİRA VERDİ

Erdi Sungur, Yağmur Aşık´ın, Emre Aşık´ı öldürecek kişiye 270 bin lira verdiğini hatırlatarak, "İstanbul´dan kiraladığı araçla Düzce´ye gelirken Adapazarı´nda da ikinci aracı kiraladık. Yağmur, İstanbul´dan kiraladığı araçla ben de arkasından Adapazarı´ndan kiraladığım araçla Düzce´ye geldik. Amaç çevirmelerde ikimizin aynı araç içinde polise yakalanmamasıydı. Ben o dönem firariydim. Yağmur´un anne ve ablası bana `damadımız´ diyordu. Yağmur´un ablasıyla annesi çantasında iki silah gördüler. Annesi Yağmur´a `bu silahlar ne?´ dedi. Yağmur annesine, `Sen Emre´yi öldüremedin. Bu halledecek´ diyerek beni gösterdi. Benim bu işi yapamayacağımı düşündükleri için bir gün İzmit civarında yol kenarında beklerken arkamızdan siyah bir minibüs geldi. Yağmur, minibüse geçti ve para götürdü. Yaklaşık 270 bin lira civarında olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra para verdiği kişinin Baycan Ş. olduğunu öğrendim. Yağmur´a `bu kim?´ dediğimde, `Sen yapamayacaksın işi, bu halledecek´ dedi" diye konuştu.

`BENDEN HAMİLE KALDI´

Erdi Sungur, Yağmur Aşık´ın kendisinden hamile kaldığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Kendimi o dönemlerde firari olduğum için Sertaç Ataoğlu olarak tanıttım. Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur´un yanında kaldım. Benden hamile kaldı. Yağmur, açık hatlardan zaman zaman benim adıma mesajlaşıyor ve bana Emre´nin gay olduğunu söylüyordu. Hatta ellerinde gay bir video vardı ve bana buradaki erkek şahsın Emre olduğunu söylediler. Ben Emre´ye benzetemedim. Ancak onlar Emre olduğunu ısrarla söylediler. Ben bu dönemde Yağmur´un çocuklarının elinden alınırken Emre´nin avukatı Funda Hanım´ın el hareketi yaptığı videosunu izledim ve Funda Hanımı arayarak tehdit ettim. Benim firari olarak silah alma gücüm ve durumum yoktu. Silahları Yağmur aldı. Silahları, İstanbul´dan korsan taksici Mehmet A. getirdi. Silahları Emre´nin bizi öldürme tehdidi olduğu için aldığımızı söylüyorlardı. Ancak bizi arayanın Emre olmadığını daha sonra öğrendim. Düzce´ye gelirken mermileri ise Adapazarı´ndan taksici Hakkı D.G.´den aldık. Mermilerin parasını Yağmur verdi. 100 adet mermi aldık. Mermilerin 89 adetini yakalattık. Geri kalanıyla da hem ete ateş ettim hem de Yağmur otobanda bir iki el havaya sıktı. Biz, Düzce´ye geldiğimizde İlyas Yılmaz´ın evinde kaldık. Dağlık alana gittiğimizde Yağmur, İlyas´a bana domuz bul, depo bul diye ısrar etti. Hatta Düzce´de yakalanmamızın ardından cezaevine girdim ve tekrar çıktığımda 4 gün daha Yağmur´la kaldım. Bu süreç içinde Gaziosmanpaşa´da bir adliyede Yağmur´un baskısıyla onun lehine ifade verdim."

Emre Aşık´ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, Erdi Sungur´a, "Sanığın üzerinden Emre Aşık´ın kimliği çıktı. Bu kimliği nasıl elde etti? İstanbul´dan Düzce´ye gelirken kolluk kuvvetlerine çarptılar mı?" sorularını yöneltti. Erdi Sungur bunun üzerine, "Emre´nin kimliği Yağmur´un çantasından çıktı. Bana bu kimliği kullanabileceğimi ve Emre´ye çok benzediğimi söyledi." dedi.

Erdi Sungur, ifadesinin devamında, "Düzce Vali yardımcısının şoförü Recep H. bize eskortluk yaptı. Yağmur, Recep´e 900 lira araba kiralaması için para gönderdi. Ardından evinde 1500 liraya eskort bir kadın tutarak beraber olmasını sağladı. Ardından Recep´in makam arabasıyla gelmesini istedi. Recep kabul etmeyince eskort kadının ikna etmesini istedi. Ardından Recep açığa alındı" diye konuştu.

`SONUN VATAN ŞAŞMAZ GİBİ OLACAK´

Emre Aşık, mahkemeye verdiği ifadesinde, "Şikayetçiyim. Dava ve duruşmalara katılmak istiyorum. Erdi´yi tanımam. 2012 yılında Yağmur´la evlendik. İfadelere kadar benim hakkımda öldürme planı kurduğunu bilmiyordum. Ancak bana İlyas Yılmaz´ın kızı, Instagram üzerinden `Seni öldürecekler´ diye ısrarla mesaj atınca avukatım aracılığıyla olayı açığa çıkardık. Bu süreçten sonra avukatım görüşmelere devam etti. Ben boşanma davası açtığım zaman Yağmur, sahibi olduğum oteli basarak, `Emre´nin E´si kalmayacak. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak. Seni bitireceğim´ diye tehdit etti. Otelden çıkarken kuzenim Gökhan Ersöz´e de aynı tehditlerde bulundu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya katılmayan Yağmur Aşık ile tanık İlyas Yılmaz´ın zorla getirilmesi, televizyon programları ile basında çıkan haberlerin toplanmasına ve delil sayılmasına yönelik mütalaa sunuldu. Mahkeme heyeti, mütalaayı kabul ederek boşanma davasında evinden tahliye edilen Yağmur Aşık´ın adresinin tespit edilmesini, ardından mahkeme gününü beklemeden ifadesinin alınmasını isteyerek bir sonraki duruşmanın 28 Ocak 2021 günü yapılmasına karar verdi.

`ERDİ SUNGUR ÇOK CİDDİ İDDİALARDA BULUNDU´

Emre Aşık´ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güzel geçti mahkeme. Sanık Erdi Sungur, çok ciddi iddialarda bulundu. Detaylı açıklamalar yaptı. Müvekkilimiz ile ilgili böyle bir eylem birliği içerisinde olduklarını çok net bir şekilde ifade etti. Farklı farklı isimlerden bahsetti. Diğer sanık Yağmur Sarnıç da dinlendikten sonra işin rengi ortaya çıkacaktır. Duruşmamız uzun sürdü, biraz yorulduk. Ancak sonucun güzel olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-02 14:57:49



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