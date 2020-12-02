Düzce’de ihracat azaldı, ithalat arttı

Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 27,6 azalırken ithalat ise yüzde 18,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce’de ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 azalarak 18 milyon 532 bin dolar, ithalat yüzde 18,7 artarak 10 milyon 864 bin dolar olarak gerçekleşti.

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