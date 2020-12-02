Hava kirliliğini araştırmak için Bakanlık ekibi Düzce’ye geliyor

– Son günlerde Düzce’de artan hava kirliliği sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, incelemelerde bulunmak üzere Düzce’ye ekip gönderiyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava İzleme Merkezi verilerine göre Düzce’de hava kalitesi insan sağlığını tehdit boyutuna kadar ulaştı. Düzce’de son aylarda alarm veren hava kirliliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Meydana gelen hava kirliliği ile ilgili Bakanlık tarafından ön rapor hazırlandı. Bu kapsamda ön raporun tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri incelemelerde bulunmak üzere Düzce’ye geliyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kent genelinde doğalgaz kullanım oranlarına dikkat çekerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yapılan görüşmelerin sonuç verdiğini duyurdu. Milletvekili Keşir yaptığı açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Birpınar ile Düzce'mizin hava kirlilik sorununu konuştuk. Bakanlıktan ön rapor akşam üzeri geldi. Yarın da bakanlık ekibi inceleme için Düzce’ye geliyor. Diğer yandan, ilimizde kapısına kadar doğalgaz getirilmiş ama ne yazık ki henüz aboneliğini tamamlamamış, yaklaşık 17 bini merkezde olmak üzere, il genelinde toplam 28 bin konut mevcuttur. İlgili raporlar neticesinde milletvekilleri olarak, Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü ve il başkanımızla beraber, bakanlıktan alacağımız destekle çözüm için hep birlikte çalışıyoruz. Sayın Birpınar ile yaptığımız görüşmede yol haritamızı belirledik. Bakanlık bu anlamda çözüm ortağımız olacaktır” dedi.

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