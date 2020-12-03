Cumayeri Belediyesi cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı

– Düzce’nin Cumayeri ilçesinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.
Cumayeri Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince korona virüs önlemleri kapsamında ana caddeler ile sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor. Özellikle halkın yoğun olarak kullandıkları caddeler ile başlanılarak dezenfekte çalışmalarının tüm ana caddelerde devam edileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.