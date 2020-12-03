– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Aralık ayı konferans serisi, HIV’i Tanıyor muyuz? başlıklı konferans ile start aldı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Nevin İnce tarafından katılımcılara; HIV ve AIDS tanımı, bulaş yolları, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. “HIV’i Tanıyor muyuz?” başlıklı sunumunda HIV’in, insanların bağışıklık sistemine yerleşerek, hastalıklara karşı savunma gücünü zayıflatan bir virüs olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi İnce, “AIDS ise HIV enfeksiyonun ileri evresidir. Hastalığın ilerlemesi ile immün sistemde görev alan bazı hücrelerin belirli seviyenin altına inmesi, bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu vücudun fırsatçı enfeksiyonlara duyarlı hale gelmesidir.” diye konuştu. HIV’in yetişkinler arasında yüzde 0,8 prevalansı ile dünyada önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğine dikkat çeken Dr. Öğr. İnce, 2020 Haziran verisine göre ülkemizde 26 bin 164 HIV hastası olduğunu belirtti.

HIV’in bulaş riski oldukça düşük olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi; virüsün açık hava şartlarında uzun süre canlı kalamadığını belirterek bulaşıcılığının vücuttaki konsantrasyonuna ve temas tipine göre değişebildiğine işaret etti. Korunmasız cinsel temas, kan ve kan ürünleri, gebelik ve emzirme döneminde anneden bebeğe şeklinde üç yoldan virüsün bulaşabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi İnce, dış ortamdan ve günlük yaşamdaki olağan davranışlardan kolaylıkla bulaşabilecek bir virüs olmadığının da altını çizdi. HIV’in tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi İnce, erken tanının hastalığın erken evrede tedavisi, hastalığın olumlu seyri ve toplum sağlığının koruması açısından önemli olduğunu ifade etti.

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