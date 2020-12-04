Yayalar geçit yerine yolu kullandı

– Ülke genelinde yaya öncelikli trafik uygulamaları gerçekleştirilirken, Düzce’de de yaya geçitlerinin olduğu bölgede denetleme yapıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul Caddesi’nde yayaların geçit yerine yolu kullandığı görüldü.

Trafikte yaya önceliğine vurgu yapmak için Türkiye'nin birçok ilinde trafik uygulaması gerçekleştirildi. Düzce’de de yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda düzenlenen uygulamalarda yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. Düzce’nin en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi’nde de polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada yayaların geçidi kullanmayarak yoldan geçtiği görüldü. Yayalara geçitleri kullanmaları için uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara yaya geçitlerinin bulunduğu noktaları gösterdi. Polis ekiplerinin bölgede olmasına rağmen vatandaşların yaya geçidini kullanmaması dikkat çekti.

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