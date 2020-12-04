Jandarmadan örnek davranış

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Düzce'nin Akçakoca İlçesi jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aç kalan sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

Akçakoca’nın Akkaya Köyü Mesire alanın da sahipsiz sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla Akçakoca İlçe merkezinde bulunan fırınlardan bayat ekmekler Jandarma ekipleri tarafından toplanarak Mesire alanında belirli bölgelere bırakıldı. Jandarma ekipleri zaman zaman yem bırakılmaya devam edileceği belirtildi.

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