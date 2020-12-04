Kısıtlamada sokağa çıktı ruhsatsız silahla yakalandı

– Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında ruhsatsız silah ile çıkan bir şahıs, polis ekiplerinin denetiminde yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken, ruhsatsız silaha el konuldu.

Olay Düzce Merkeze bağlı Zahidül Kevseri Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dün bulvar üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri, kısıtlamayı ihlal eden araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Bu esnada bir aracı durduran ekipler araç içerisinde sürücü koltuğunda oturan Y. A. ile kısıtlamadan muaf olan bir kişiyi kontrol etti. Y. A.’nın alkollü araç kullandığını belirleyen ekipler şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonrasında Y. A.’nın üzerinde ruhsatsız silah tespit edildi. Kısıtlamada izinli olan şahıs ile birlikte sokağa çıkan Y. A. ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınırken, alkollü araç kullanmak ve kısıtlama esnasında sokakta bulunmadan dolayı 7 bin 899 lira idari para cezası kesildi. Şahsın aracı çekici vasıtası ile kaldırılırken, kısıtlamadan muaf olan kişiye de durumla ilgili bilgi verildi.

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