Hava kirliliğine karşı doğalgaz kullanımı teşvik edilecek Düzce’de Hava Kalitesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

– Düzce Valiliği tarafından Hava Kalitesi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İl genelinde doğalgaz altyapısı hazır olan hanelerde doğalgaz kullanımına geçilmesi adına teşvik çalışmaları yapılacak, Mobil Hava Kalitesi izlem istasyonu Düzce’ye getirilecek ve ölçümlerde bulunacak.

Son günlerde ulusal medyada da yer bulan Düzce’nin Hava Kalitesi İndeksi’nin olumsuz anlamda yüksek değerlere ulaşmasındaki etkilerin tespiti ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Vali Cevdet Atay başkanlığında Hava Kalitesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Düzce’de faaliyetlerini sürdüren doğalgaz şirketinin temsilcileri katılım sağladı. Yapılan toplantıda çözüm önerileri ele alınırken, bir çok karar uygulamaya geçirilmesi kararı verildi. Alınan kararlar çerçevesinde hava kirliliğinin fazla olduğu düşünülen noktalarda, hava kirliliğine sebep olan kaynak tespitine yönelik ölçümler yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu en kısa sürede Düzce’ye getirilecek. Düzce’nin de bağlı olduğu Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Bölge Müdürlüğü tarafından Düzce’de bulunan üç adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonundan alınan veriler ışığında hava kirliliğine sebep olan kaynak tespiti için analizler yapılacak.



SYDV’nin yakıt yardımı, doğalgaz teşviki olarak yapılacak

Alınan bir diğer karar ise, il genelinde doğalgaz altyapısı hazır olan hanelerde doğalgaz kullanımına geçilmesi adına teşvik çalışmaları yapılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ısınmaya yönelik yapılan nakdi yardımların doğalgaz kullanımının teşvikine yönelik yapılmasına karar verildi.



Valilik kontrolünde yakım yapılacak

İl genelinde kaçak emisyon oluşturan hurda lastik, hurda mobilya ve madeni yağ yakımının kolluk kuvvetleri nezaretinde Valilik ve belediyece sıkı şekilde denetlenmesi ve bu işlemlerin yapıldığının tespit edilmesi durumunda bu işlemi gerçekleştirenlere ağır idari yaptırım uygulanarak adli mercilere sevk edilmesine karar verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Düzce Üniversitesi işbirliği ile hava kirliliği kaynaklarının tespiti ve azaltılması adına proje çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Düzce’de bulunan üç Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ve yeni gelecek olan bir adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonundan alınan veriler ve yapılacak olan analizler neticesinde gerekli görülmesi durumunda hava kirliliğinin önlenmesi adına İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile bir takım kısıtlamalar getirilmesine ve orta ve uzun vade için eylem planları oluşturulmasına karar verildi.

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