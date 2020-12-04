Kısıtlamada esrarla yakalandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, jandarmanın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı uygulama sırasında 10 gram esrarla yakalanan M.A. gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle D-100 yolu Çilimli sapağı mevkiinde uygulama yaptı. Uygulamada ekipler, durdurulan araçların içerisindeki kişilerin ateşlerini ölçerek, sürücülerin ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol etti. Uygulama sırasında, M.A. yönetimindeki hafif ticari araç durduruldu. Araçta, şüphe üzerine narkotik köpeği 'Fırtına' ile arama yapıldı. Yapılan aramada 10 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-04 23:36:14



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