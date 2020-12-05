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Kısıtlamada üretim durmadı, kolonyalar şişelenmeye devam etti Vatandaşların virüsten korunması için kolonya üretimi aralıksız sürüyor Herkes evlerindeyken, fabrikada üretimi durdurmadı Fabrika Müdürü Nurettin Yılmaz: “9 Ayda 81 milyon şişe kolonya ürettik”

İHA

Kısıtlamada üretim durmadı, kolonyalar şişelenmeye devam etti Vatandaşların virüsten korunması için kolonya üretimi aralıksız sürüyor Herkes evlerindeyken, fabrikada üretimi durdurmadı Fabrika Müdürü Nurettin Yılmaz: “9 Ayda 81 milyon şişe kolonya ürettik”

– Düzce'de 9 ayda 81 milyon şişe kolonya üreten fabrika, dün gece 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında üretimini sürdürerek vatandaşların virüse karşı korunması için kolonya şişelemeye devam etti.
Düzce’de de üretimini durdurmayan kolonya fabrikasında işçiler kolonyaları şişelemeye devam etti. Üretimi bir an olsun durdurmayan kolonya fabrikası 9 ayda 81 milyon şişe kolonyayı iç piyasaya göndererek vatandaşların kolonya sıkıntısı çekmemesi için çalıştı. Fabrikanın sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izinli olduğunu vurgulayan Fabrika Müdürü Nurettin Yılmaz, vatandaşların sokağa çıkmadığında daha hızlı çalışma yaptıklarını önce sağlığın geldiğini dile getirdi.
Yılmaz şöyle devam etti: “Üretim aynı hızla devam ediyor. Kısıtlamalar geldi, vatandaşlar olarak kısıtlamalara uymamız gerekiyor. Vatandaşlar bu kısıtlamalara ne kadar uyarsa bizde fabrika olarak o kadar rahat çalışırız diyoruz. Halkımız için kolonya üretimini hiç durdurmadan, işçilerimize korona virüs bulaşmadan rahat bir şekilde işlerimizi sürdürürüz. Sokaklar kalabalık olmaz ise. Günde hemen hemen 300 bin adet kolonya üretimi yapıyoruz. Buda toplamda 9 aydır bu yoğunluğun içerisindeyiz. Yaklaşık 81 milyon adet kolonya üretimi gerçekleştirdik. İnsanlar şu anda evlerinde biz burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz burada neticede vatandaşlarımız için varız. Devletimiz ve vatanımız için buradayız. Bir nebze olsa bizde bu şekilde yardımcı olabiliyorsak bizde mutlu oluyoruz. İnsanlarımız evde otursunlar sokağa çıkmasınlar bizde burada rahat rahat kolonyamızı üretelim. Vatandaşlarımızda bu ürünlerimizi temizlik anlamında kullansınlar. Bizde bu şekilde çalışmalarımızı yapıp kolonyaları yetiştirmeye çalışıyoruz”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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