Kısıtlama denetiminde yakalanan hırsızlar: Bilsek çıkar mıydık?

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler tarafından durdurulan 2 kişi, "Bilsek çıkar mıydık?" diye bağırdı. Polisin kontrolünde K.U. ve Z.Y.´nin motosikletindeki kalorifer peteklerini bir depodan çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlık olayı, öğle saatlerinde, Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Akınlar Mahallesi´nde bir depoya giren K.U. ve Z.Y., 3 tekerlekli motosikletlerinin arkasına kalorifer peteklerini yükledi. Kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri şüphelileri durdurdu. Şüpheliler, "Bilsek çıkar mıydık?" diyerek polise bağırdı. Yapılan incelemede ikilinin kalorifer peteklerini çaldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-12-05 13:27:55



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