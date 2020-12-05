Kısıtlamada tatil şehri Akçakoca’ya giderken, cezayı yediler Denetimler drone destekli gerçekleştirildi

– Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin birçok noktasında trafik uygulaması yapan polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza yağdırdı. Bolu’dan Akçakoca’ya seyahat halinde olan ve sokağa çıkma izinleri olmayan 2 şahsa 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde Pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, polis ekipleri şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekipler kentin belirli noktalarında sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etmeyenlere yönelik yapılan denetimler drone destekli gerçekleştirildi. Motorize Yunus Timleri Bahçeşehir Bağlantı yolu’nda, Asayiş ekipleri D655 karayolunda, trafik ekipleri ise D100 karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D655 karayolu üzerinde yapılan uygulama esnasında bir araçta bulunan 2 kişinin sokağa çıkma izninin bulunmadığı tespit edildi. Bolu’dan Akçakoca’ya seyahat ettiklerini belirten araç sürücüsü ceza yememek için bir süre direndi. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcuya 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.

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